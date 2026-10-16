Bayburt'ta bir kuyumcunun 130 bin TL dolandırılmasıyla ilgili aranan 4 şüpheli, Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir kuyumcunun dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis incelemesinde, 4 şüphelinin kuyumcuyu 130 bin TL dolandırdığı tespit edildi.
Şüphelilerin Gaziantep'te olduğunun belirlenmesi üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalandı.
Yapılan sorgulamalarda, şüphelilerden S.A.'nın 20 ayrı suç dosyasından arandığı ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.