Olay, dün saat 16.00 sıralarına Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bobinaj atölyesinde çalışan, evli, ikiz çocuk babası Yalçın Çubukçu, bir pansiyonunun su kuyusuna pompa bağlamaya gitti. Çubukçu, pompayı monte ettiği sırada akıma kapıldı. Mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Çubukçu'ya ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi, kalp masajıyla tekrar çalıştırılan Çubukçu, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yalçın Çubukçu, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.