Araştırmalar; kalıtımsal bozuklukların önemli bir kısmını akraba evliliklerinin sebep olduğunu ortaya koyarken, dünya ülkelerinde de bu konuyla ilgili net adımlar atılıyor. Norveç'in ardından Avusturya da bu konuda adım atarken; dünyada akraba evliliklerinin en sık görüldüğü ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Özellikle AB ülkelerinde artan mülteci sayısının ardından akraba evlilikleri, Avrupa başta olmak üzere Batı'da ciddi bir problem olarak görülmeye başlandı. Geçen aylarda İngiltere ve Norveç de bu konuyla ilgili somut adımlar attı.

EVLİLİK YAŞI DA 16'DAN 18'E ÇIKARILDI

Avusturya hükümetinin Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen yasa tasarısına göre evlilik için yasal yaş sınırı 16'dan 18'e çıkarılıyor, ayrıca kuzenler arasındaki evliliklere de yasal engel geliyor. Tasarı, meclis alt komisyonunda görüşüldükten sonra Ulusal Meclis'in oylamasına sunulacak.

Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde sadece 18 yaşını doldurmuş bireyler evlenebilecek ve kuzenler gibi yakın akrabalar arasında evlilik yapılması da yasaklanacak.