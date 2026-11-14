İngiltere'de birinci dereceden kuzen evliliklerinin yasaklanmasına yönelik yasal süreç resmen başlatılırken, yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda görüşülmek üzere gündeme alındı.

Ancak milletvekillerinin oturuma katılmaması nedeniyle oylama süreci ileri bir tarihe ertelendi.

Kuzen evliliğinin yasaklanması için mücadele yürüten Muhafazakar Parti milletvekili ve eski doktor Dr. Luke Evans, konunun sağ veya sol siyaset meselesi olmadığını, gelecek nesillerin sağlığı için bu adımın atılması gerektiğini vurguladı.

Kuzen evliliklerinden doğan çocuklarda genetik rahatsızlık ve doğum kusuru riskinin iki kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Evans, İsveç, Norveç, Avusturya ve Azerbaycan gibi ülkelerin son dönemde benzer yasakları hayata geçirdiğini hatırlattı.

İŞÇİ PARTİSİ UZAK DURUYOR

Evans ayrıca, İşçi Partisi yönetimini sunduğu yasa tasarısını desteklememekle ve partiler arası toplantı çağrılarını yanıtsız bırakmakla eleştirdi.

İngiliz parlamentosunda görüş ayrılıklarına yol açan düzenleme konusunda bazı milletvekilleri bebek ölümleri ve sağlık riskleri nedeniyle yasağı savunurken, bazı vekiller ise yasaklama yerine evlilik öncesi genetik tarama testlerinin ve sağlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan Adalet Bakanlığı kanadından yapılan açıklamalarda, konuyla ilgili dile getirilen ciddi endişelerin farkında olunduğu ve en uygun yasal çözümün incelendiği belirtildi.