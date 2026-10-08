AKP’nin ABD temsilcilğine milyonlarca dolarlık kaynak akışı sürüyor. ABD’de vergi mükellefi ‘Ak Party Representation to the United States LLC’ olarak şirketleşen AKP’nin ABD temsilciliğine yapılan kaynak akışı, temsilciliğin ABD Adalet Bakanlığı’na sunduğu, bakanlığın Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kayıtlarına da yansıdı.

Belgelerde temsilciliğin Washington’daki iki binası için yaptığı harcamalar ve ödediği vergiler de yer aldı. Kayıtlara göre son altı ayda Türkiye’den gönderilen tutar, 1.3 milyon dolara yaklaştı. AKP-ABD

temsilciliğini ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuzeni Halil Mutlu yapıyor.

1.07 MİLYON $’I HARCANDI

Şirketin, ABD Adalet Bakanlığı ‘FARA Foreign Agents Registration Act-Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası’na yaptığı 12 Temmuz 2026 tarihli bildirime göre temsilciliğe, AKP Genel Merkezi’nden 3 Şubat-5 Mayıs 2026’da 1 milyon 299 bin 970 dolar gönderildi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre resmi bildirimlerde bu rakamın 1 milyon 76 bin 912 dolarının harcandığı belirlendi.

Washington DC’de iki binasını satın alan AKP-ABD temsilciliği emlak zengini. Belgelerde harcamaların çoğunlukla binalar için yaptığı bildirildi. Şirket, Washington’da iki bina satın aldı.

AKP-ABD temsilciliği 1 Eylül 2025’te vergi dairesine ayrı ayrı 119 bin 784 dolar 34 cent ve 38 bin 415 dolar 82 cent vergi ödedi. Temsilcilik ayrıca 20 Kasım 2025’te de yine ayrı ayrı 265 bin 800 dolar 10 cent ve 82 bin 457 dolar 39 cent vergi verdi.

İki binanın değeri 9.3 milyon dolar

Temsilcilik tarafından 2023 ve 2024’te 8 ay arayla peşin alınan iki binanın toplam değeri 9 milyon 300 bin dolar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ABD’de temsilcilik açan AKP, Washington’da 2023’te nakit olarak 4 milyon 55 bin dolara ilk binasını satın almıştı. AKP ABD temsilciği 2024’te de 4 milyon 800 bin dolara ikinci binasını aldı. Beyaz Saray’a yakın ‘Onaltıncı Cadde’deki 1907 yapımı Fransız binası, Paris’teki ünlü Elysee Sarayı olarak da adlandırılıyor.