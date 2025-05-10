Olay, 29 Ekim 2024'de saat 05.36 sıralarında Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Bursa'dan İstanbul'a akraba ziyareti için gelen Duygu Şahin, kuzeni Talip Yıldız ile eğlence mekanına gitti. Gece saatlerinde eve dönen ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Talip Yıldız'ın, Duygu Şahin'i darbettikten sonra defalarca bıçakladığı belirtildi.

Talip Yıldız'ın babası, oğlunun bir kızı öldürdüğünü ve odadan çıkmadığını belirterek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Duygu Şahin'i yerde yüzüstü ve yarı çıplak halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahin'in ölümüne ilişkin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, sanık Talip Yıldız, babası, kız kardeşi ve annesinin ifadelerine yer verildi.

Duygu Şahin ile Talip Yıldız'ın teyze çocukları olduğu ve Şahin'in olaydan önce kuzeninin evinde kaldığı, olay günü kuzeni Yıldız ile eğlenmek için dışarı çıktıkları belirtildi.

'ARAMIZDA GÖNÜL İLİŞKİSİ VARDI, EVLİLİK PLANI YAPIYORDUK'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Duygu Şahin'in kuzeni olduğunu, aralarında gönül ilişkisinin başladığını söyleyen sanık Talip Yıldız'ın ifadesi de yer aldı. Yıldız ifadesinde, "Duygu Şahin benim kuzenim olur. 27 Ekim 2024 tarihinde bulunduğumuz adrese gezmeye geldi. Duygu bize gelmeden önce ben Bursa'ya gitmiştim. Bursa'ya gidince Duygu ile haberleştik beraber bir süre gezdik. Duygu ile aramızda bir gönül ilişkisi olmaya başladı ve kendisiyle sevgili olduk, hatta bugüne kadar evlilik planları bile yapıyorduk. Yılbaşı akşamı Duygu ile beraber İstanbul'a geldik. Yaklaşık 10 gün bizde kaldı. Sevgiliydik fakat akraba olduğumuzdan dolayı kimsenin bu durumdan haberi yoktu. Bursa'ya döndü ve hiç buluşmadık. Telefon üzerinden mesajlaşıyorduk, görüntülü konuşuyorduk. Telefonla görüştüğümüzde İstanbul'a beni görmeye geleceğini söyledi. 27 Ekim 2024 Pazar günü geldi. Olay günü beraber eğlence mekanına gittik. Gece kaçta çıktık hatırlamıyorum. Duygu alkollü olduğu için kendisine gelmesi için yürüyüş yaptık. Başka bir mekana geçtik. Gece boyunca Duygu benim yanımdaydı. Mekanda ne kadar oturduk hatırlamıyorum. Duygu ile benim ikametime geçtik. Mahalleye gelince beraber yürüyüş yaptık ve sohbet ettik. Sokakta yakınlaşmalarımız oldu. Evlilik konusunda konuşmalarımız oldu. Ben de iyi durumdaydım ve kendime gelmiştim. Eve geldik ve direkt benim odama geçtik. Duygu ağabeyimin yatağına, ben de kendi yatağıma uzandım" dedi.

'AĞZINI KAPATTIM VE SES ÇIKARMASINI ENGELLEDİM'

Konuşma sırasında Duygu Şahin'in eski sevgilisi tarafından aldatıldığını söylemesi üzerine sinirlendiğini belirten Talip Yıldız, "Duygunun boğazını sıktım, defalarca yumruk attım. Daha sonra Duygu birkaç gün önce sevgilisinden ayrıldığını söyledi. Ben de 'Seni öldürürüm' dedim. Duygu bağırmaya başladı, ben ellerimle ağzını kapattım ve ses çıkarmasını engelledim, boğazından tutup sürükledim. Gözüm dönmüştü, bayılmış olabilir ses çıkarmıyordu. Elimdeki bıçağı sırt bölgesine sapladım. Çığlık atınca vücudunun çeşitli yerlerinden vurmaya devam ettim. Babam odaya girmeye çalıştı. Üzerine yürüdüm ve 'Gelmeyin, polisi arayın, Duyguyu ben öldürdüm, polisi arayın, polise teslim olacağım' dedim" dedi.

'OĞLUMU DELİRMİŞ GÖRDÜM'

Sanık Talip Yıldız'ın babasının ifadesi de iddianamede yer aldı. Olaydan önce Talip ile Duygu arasında herhangi bir samimiyet sezmediğini belirten baba Refik Yıldız, "27 Ekim günü Duygu Şahin eve gezmeye geldi. Olay günü işteydim, Talip ile Duygu'nun dışarı çıktığını eşimden öğrendim. Gece saatlerinde uyuyordum. Sabaha karşı evde bir gümbürtü sesi duydum. Sesin kaynağını anlamaya çalışırken Talip'in odasından geldiğini fark ettim. Kapıyı açmaya çalıştım, odanın kapısı baza nedeniyle aralandı. Kapı aralandığında, Duyguyu kanlar içinde gördüm. 'Ne yaptın oğlum?' diye sordum, oğlumun elinde kırmızı saplı bir ekmek bıçağı vardı. Bana doğru 'Gelme üstüme, ben öldürdüm, polisi çağır' diye bağırdı. Oğlum kapıyı kapattı. İlk defa oğlumu bu şekilde delirmiş gördüm" dediği kaydedildi.

"POLİSLERİN GELMESİYLE TESLİM OLDU'

Sabaha karşı evde patırtı ve gürültü duyduğunu ancak bağırış veya çığlık sesi duymadığını belirten anne Nazile Yıldız, "Kapıyı açmaya çalıştığım sırada içeriden oğlum 'Üstüme gelmeyin, geri gidin, ben öldürdüm, polisi çağırın' diye bağırdı. Kapıyı araladığımda Duygu Şahin'i kanlar içinde yerde gördüm. Oğlumun elinde kırmızı saplı ekmek bıçağı vardı, bırakmasını istedim fakat oğlum dinlemeyip kapıyı kapattı. Oğlum arada sırada alkol alırdı ancak bu şekilde ilk kez gördüm. Sanki içinden şeytan çıkmış gibiydi. Eve kaçta geldiklerini bilmiyorum. Kızım Fatma polisi ve ambulansı aradı, polis ekiplerinin gelmesiyle oğlum teslim oldu" dedi.

45 BIÇAK DARBESİ

İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporu da yer aldı.

Raporda, Duygu Şahin'in vücudunda 45 adet kesici-delici alet yarası tespit edildiği belirtildi.

Dış muayene sonucu yaralanmaların bir kısmının öldürücü nitelikte olduğu, diğer yaralanmaların ise öldürücü nitelikte olmadığı kaydedildi.

Raporda, Duygu Şahin'in kanında yüksek düzeyde etil alkol tespit edildiği, ölümün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından kaynaklanan iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan rapor da iddianamede yer aldı. Rapora göre, Duygu Şahin'in incelenen telefonunda sanık Talip Yıldız'ın 'TY' ismiyle kayıtlı olduğu, 10 Ekim 2024'de WhatsApp üzerinden Duygu Şahin'in yaptığı paylaşıma sanık Talip Yıldız'ın mesaj gönderdiği ve bu tarihten itibaren mesajlaşmaların düzenli şekilde silindiği tespit edildi. Ayrıca, sanığın olay günü saat 01.57'de Duygu Şahin'i aradığı, ancak bu aramanın cevapsız çağrı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

İddianamede, Talip Yıldız'ın ikrarı, otopsi raporu ve tanık beyanları doğrultusunda, Duygu Şahin ile duygusal bir yakınlık kurduğu, Şahin'in hayatında başka biri olduğunu öğrenmesi üzerine öfkelendiği, çok sayıda yumruk atıp darbe etkisiyle bayılmasına sebep olduğu, ardından mutfaktan aldığı bıçakla 23'ünün öldürücü toplam 45 bıçak darbesiyle öldürdüğü kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Sanık Talip Yıldız hakkında, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne değerlendirilmek üzere gönderildi.