Alaska'nın soğuk Bering Denizi'nde, balık avı sırasında teknelerinin alabora olması sonucu ters dönen kayığın üzerinde yaklaşık iki gün hayatta kalmayı başaran 15 yaşındaki bir çocuk, Pazartesi günü bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı.

Akrabası tarafından Derek Parker Aghnaanga olarak tanımlanan gencin ağabeyi ve kuzeninin de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Teknesi yardıma gelen balıkçı teknesinin kaptanı, Aghnaanga'nın karanlıkta ve 10 santigrat derece civarındaki su sıcaklığında kayığa tutunduğunu belirtti.

Anchorage'daki KTUU-TV'ye konuşan The Northwest Explorer kaptanı Adam White, "O gerçekten güçlü bir çocuk" dedi.

Aghnaanga'nın dişleri çatırdarken ağabeyinin hâlâ kayığın altında olduğunu söylediğini aktaran White, genç çocuğun kurtarılmalarından önceki gece ise kuzenini kaybettiğini belirtti.

Ailenin kayıp ihbarının ardından ABD Sahil Güvenlik uçakları ve helikopterleri Pazartesi sabahı arama çalışmalarına başladı.

Savoonga köyünden Cuma günü ayrılan grubun Pazar günü erken saatlerde dönmeyi planladığı bildirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, bir hava aracının Pazartesi sabahı çocuğu fark ederek bir sal ve malzemeler bırakmasının ardından The Northwest Explorer ile iletişime geçtiğini kaydetti. Kurtarma anını radyodan dinleyen aile büyük bir sevinç yaşarken, kurtarılan gencin teknede hipotermi belirtileri gösterdiği ve mürettebatın battaniyeler ile sıcak paketlerle müdahale ettiği açıklandı.

'ÇOCUK YAŞIYOR!'

Savoonga köyündeki yaklaşık 800 sakinden biri olan Collen Walker, halibut balıkçılığının köy kültürünün bir parçası ve hayatta kalmak için önemli olduğunu belirtti.

Aghnaanga'nın sık sık 35 yaşındaki ağabeyi Sidney Kulowiyi ile balığa çıktığını ve babalarının küçük yaşta vefat etmesi nedeniyle onu baba figürü olarak gördüğünü ifade etti.

Kulowiyi'yi alçakgönüllü ve köy halkı için bir sağlayıcı olarak tanımlayan Walker, hayatını kaybeden kuzenin de ismini vermek istemediğini belirtti.

Teknelerinin Cumartesi gecesi açık denizde alabora olduğu kendisine aktarılan Walker, ailenin hoparlör etrafında toplandığı sırada kaptanın radyodaki "Bir çocuk bulduk, yaşıyor, yaşıyor" anonsuyla sevince boğulduklarını, ardından ise diğerlerinin nerede olduğunu sorduklarını dile getirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Aghnaanga'nın kurtarıldığı sırada üzerinde parlak sarı bir ceket olduğunu ve mürettebatın halat yardımıyla genci kurtarma sepetine çektiğini gösteren videoyu paylaştı.