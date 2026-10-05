Fatma Betül Sayan Kaya’nın ailesinin de bir yerlere atandığı ortaya çıktı. Kardeşleri kamuda üst düzeyde olan ailede kuzenler de memur olarak işe başlamış. Kuzenler Ebubekir Erşad Aydın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) mimar, Suat Koroğlu da BTK GSM Departmanında çalışıyor. Zeynep Sinem Aydın da BTK’da yönetici. Tüm bu isimler Ömer Fatih Sayan’ın BTK Başkanlığı döneminde kuruma girdi. Bir diğer kuzen Emir Ensar Aydın da 2021’de Enerji Bakanlığında mühendis olarak göreve başladı.

KIZ KARDEŞİ BÜYÜKELÇİ OLDU

Eski Bakan Kaya’ın kardeşi Ömer Fatih Sayan, Ocak 2014’te BTK’ya Kurul Üyesi, Ağustos 2015- Temmuz 2018 arasında ise BTK Başkanı oldu.

Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. Daha sonra Kuveyt ve Bahreyn Büyükelçisi oldu. Diplomatik kariyeri ve eğitimi olmadığı halde Helsinki’de Büyükelçilik yaptı.

Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın eşi, Fatma Betül Sayan Kaya’nın eniştesi Enes Koytak da ise TÜRKSAT’ta araştırmacı sıfatıyla çalıştı.

Bakanlığı ailece devralmışlar

Fatma Betül Sayan Kaya, 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. hükümete Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini Sema Ramazanoğlu’ndan devralmıştı. Bugün tekrar gündeme gelen devir teslim töreninde, Kaya’nın resmi makam törenine ailecek katıldığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Bakanlık binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde görevi devreden Ramazanoğlu, o gün Sayan’dan “aziz dostum Hatice Hanım’ın kızı” diye bahsetmişti. Devir teslim töreninde, anne Hatice Sayan, baba Ramazan Sayan ve eşi İlyas Kaya en ön saflarda katılmıştı.