Finlandiya'da bazı bölgelerde üç hafta boyunca 30°C’nin üzerinde sıcaklık ölçülürken, Norveç'in Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan bir meteoroloji istasyonu 13 gün boyunca 30°C'nin üzerinde sıcaklık kaydetti. İsveç'in Haparanda bölgesinde 14, Lapland’daki Jokkmokk’ta ise 15 gün üst üste sıcaklık 25°C'nin üzerinde seyretti.

ÖNCEKİ REKORUN 1,5 KATI

Euronews'in haberine göre; bilim insanlarına göre bu sıcaklık serisi, 1961'den bu yana tutulan kayıtlardaki en uzun dönem ve önceki rekorun yüzde 50 üzerine çıkmış durumda. Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü'nden Mika Rantanen, “Gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgası devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Norveç Meteoroloji Enstitüsü ise ülkenin kuzeyindeki üç bölgede temmuz ayı boyunca birçok istasyonda 12 gün boyunca 30°C’nin üzerinde sıcaklık ölçüldüğünü belirtti. Bu anormal sıcaklıkların, kuzey kıyılarındaki ısınan deniz suları ve bölgede kalıcı hale gelen yüksek basınç alanlarından kaynaklandığı ifade ediliyor.

SICAKLIK ARTIŞI DOĞA OLAYLARINI TETİKLEDİ

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 8-10°C üzerine çıkması, yıldırım ve fırtınaların ardından orman yangınlarını da beraberinde getirdi. İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü’nden Sverker Hellström, “Bu istasyonlarda daha uzun bir sıcak dönem görmek için 100 yıl öncesine gitmek gerekiyor” dedi.

Kuzey Avrupa'nın soğuk iklime göre tasarlanmış altyapısı, bu ani ve uzun süren sıcaklıklarla baş etmekte yetersiz kalıyor. Finlandiya'da bir buz pistinin, serinlemek isteyen halka acil olarak kapılarını açtığı bildirildi. Ren geyiği çobanları ise hayvanlarının sıcak nedeniyle ölme tehlikesi yaşadığını duyurdu.

TURİSTLER DE ŞAŞKIN

Fin medyasına göre, serin bir tatil beklentisiyle bölgeye gelen yabancı turistler, tehlikeli sıcak hava uyarılarıyla karşılaştı. İsveç radyosu da benzer şekilde turistlerin şaşkınlığına dikkat çekti.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü’nden Heikki Tuomenvirta, “İklim değişikliği ilerledikçe, olağanüstü şiddetli sıcak hava dalgaları daha sık, daha uzun süreli ve daha yıkıcı hale geliyor” diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.