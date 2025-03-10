İngiltere’nin doğu kıyısında bir petrol tankeri ile kargo gemisinin çarpışmasının ardından en az 20 kişi kıyıya çıkarıldı. Grimsby Doğu Limanı İcra Kurulu Başkanı Martyn Boyers, 13 kişinin Windcat 33 isimli bir gemiyle, 10 kişinin ise bir liman pilot teknesiyle limana getirildiğini açıkladı. Bazı mürettebat üyelerinin hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Yetkililer, olay yerinde geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonunun sürdüğünü bildirdi.

İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı, çarpışmanın ardından her iki geminin de alev aldığını ve bölgeye çok sayıda cankurtaran botu ile sahil güvenlik helikopteri sevk edildiğini duyurdu. Acil durum ekipleri, yangını kontrol altına almak için yangın söndürme ekipmanına sahip gemilerle müdahale etti. Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI), “Çarpışmanın ardından mürettebattan bazılarının gemileri terk ettiği ve her iki gemide de yangın çıktığı yönünde bilgiler var” açıklamasını yaptı.

BBC tarafından yayınlanan ve bölgedeki bir gemiden çekildiği anlaşılan görüntülerde, her iki gemiden de yoğun siyah duman yükseldiği görüldü. Tankerin, ABD bayraklı kimyasal ve petrol ürünleri taşıyan MV Stena Immaculate olduğu düşünülüyor. Çarpışma sırasında Yunanistan’dan gelen tanker demirlemiş durumdaydı. Kargo gemisi ise Portekiz bayraklı Solong olup İskoçya’nın Grangemouth limanından Hollanda’nın Rotterdam kentine gidiyordu.

Sahil güvenlik yetkilileri, çarpışma alarmının sabah 09:48’de verildiğini açıkladı. Kaza, Londra’nın yaklaşık 250 kilometre kuzeyinde, Hull açıklarında meydana geldi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp mürettebatı bulmak için hava ve deniz unsurları bölgede arama yapıyor.