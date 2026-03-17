Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, IKBY üzerinden Ceyhan Limanı’na petrol ihracatının yeniden başlaması için Erbil ile anlaşmaya varıldığını söyledi. ANLAŞMA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR “Anlaşma yarın yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10:00’da başlayacak.” diyen Abdulgani, Kerkük petrolünün boru hattı üzerinden ihraç edileceğini ve önümüzdeki iki gün içinde ihracat miktarının günlük 250 bin varile ulaşmasının planlandığını belirtti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de, Irak petrolünün Türkiye'ye Irak’ın kuzeyinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıklamıştı.

