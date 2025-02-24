Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Askeri Hava Üssü’nden havalanan uçak, Sunan Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra yalnızca iki saat yerde kaldı.

Bu yıl Kuzey Kore’ye yapılan ilk teyitli uçuş olan bu ziyaretin içeriği hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, askeri analistler uçakta üst düzey Rus yetkililerin bulunabileceğini öne sürüyor. Geçmişte benzer uçuşların askeri ve stratejik görüşmelerle bağlantılı olduğu biliniyor.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR MU?

Son dönemde Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği dikkat çekici bir şekilde artış gösterdi. Özellikle 2023’te dönemin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Pyongyang ziyareti sonrası, Rus askeri uçaklarının Kuzey Kore’ye yaptığı uçuşlarda belirgin bir hareketlilik yaşandı.

ABD ve Batılı istihbarat kaynakları, Kuzey Kore’nin Rusya’ya mühimmat, top sistemleri ve balistik füzeler sağladığını belirtiyor. Kiev istihbaratına göre, Rus ordusunun Ukrayna’da kullandığı mühimmatın yaklaşık yarısı Kuzey Kore’den geliyor.

Son uçuşun detayları gizliliğini korurken, bu kısa ziyaretin askeri teknoloji transferi, mühimmat tedariki veya yeni bir işbirliği anlaşmasının görüşülmesiyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu yoğun askeri trafik, uluslararası güvenlik dengeleri açısından yakından takip ediliyor.