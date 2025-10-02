Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un 'Batı yönelimli' olduğu gerekçesiyle "hamburger", "karaoke" ve "dondurma" kelimelerini yasaklamasının ardından yeni bir talimat verdiği daha ortaya çıktı.

Güney Kore merkezli Daily NK'nin haberine göre, ülkede geçtiğimiz ay bir eve düzenlenen operasyonda yasa dışı meme ameliyatı yapıldığı belirlendi.

Olayla ilgili bir tıp fakültesi terk öğrencisi ile göğüs büyütme ameliyatı olan iki kadın gözaltına alındı.

Yapılan yargılamada doktorun, Çin'den kaçak yollarla getirilen silikonları evinde kullandığı ortaya çıktı.

Savcı ve hakim, üçlünün "anti-sosyalist bir eylemde" bulunduğu gerekçesiyle ağır bir ceza alacağını açıkladı.

ÇALIŞMA KAMPLARINA GÖNDERİLECEK

Duruşmada, güvenlik güçlerinin ameliyat yaptırdığından şüphelenilen kadınları fiziksel olarak muayene ettiği ortaya çıktı.

Mahalle komitelerine, vücudu değişen kadınları tespit edip hastanelere göndermeleri talimatı verildi.

Yakalananların, çalışma kamplarına gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.