ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bu yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden bir araya gelmeyi hedeflediğini açıkladı.

ABD ve Güney Koreli yetkililer arasındaki görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Trump'ın uluslararası alanda diplomatik bir kazanım elde etmek istediğini ve Kuzey Kore ile temasları yeniden başlatmaya istekli olduğunu bildirdi.

Bu hamle; İran ile yaklaşık altı aydır süren savaşın sona ermesine dair yakın bir ihtimalin bulunmadığı ve Pyongyang'ın Rusya'ya Ukrayna'daki savaş için asker ile füze dahil askeri teçhizat gönderdiği bir dönemde geldi.

Güney Kore yönetimi ise Trump'ın stratejisine kapalı kapılar ardında olumlu yaklaşsa da ortak askeri tatbikatların azaltılması konusunda tereddütlerini koruyor.

TATBİKATI İPTAL ETMEK YETMEDİ

Trump'ın Güney Kore ile yürütülen Ulchi Özgürlük Kalkanı ortak askeri tatbikatlarını "düşmanca" bularak aniden ölçeğini küçültmesine rağmen Pyongyang tarafı mesafeli tutumunu sürdürüyor.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, devlet ajansı KCNA'da yer alan açıklamasında, ABD'nin bu adımını bir "iyi niyet göstergesi" olarak sunamayacağını ve ABD politikasının halen düşmanca olduğunu vurguladı.

Açıklamanın ardından Kuzey Kore doğu kıyısından yaklaşık 10 balistik füze fırlatırken, Kyungnam Üniversitesi Enstitüsü'nden Profesör Lim Eul-chul, Pyongyang'ın kişisel dostluğu ulusal güvenlik çıkarlarının ve askeri kapasiteyi güçlendirme çabalarının önünde tutmayacağı mesajını verdiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise ön koşulsuz diyaloğa açık olunduğunu yineledi.

PYONGYANG'IN ŞARTLARI VAR

Stimson Center uzmanı Jenny Town, Kuzey Kore'nin bir görüşme için ABD politikalarında radikal değişiklikler, düşmanca tutumun sona erdirilmesi ve nükleer statüsünün tanınması gibi yüksek şartlar öne sürdüğünü belirtti.

2018 ve 2019'daki zirvelerin ardından nükleersizleşme taleplerinde uzlaşma sağlanamamış, Trump ise son dönemde Kuzey Kore'den "nükleer güç" olarak bahsetmişti.

Çin ve Rusya ile artan ticari ilişkileri sayesinde ekonomik seçeneklerini artıran Kim Jong Un'un taviz verme baskısı hissetmediği kaydediliyor.

Korea Institute for National Unification araştırmacısı Hong Min ise Kuzey Kore'nin bu hamlelerle diyaloğu tamamen reddetmediğini, ABD'yi daha esnek bir tutuma yönlendirmeyi ve gelecekteki olası temasların zeminini şekillendirmeyi amaçladığını değerlendirdi.