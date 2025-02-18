Kuzey Kore, ABD'yi ve müttefiklerini Pyongyang’ın nükleer silahlardan arındırılması gibi "modası geçmiş ve saçma" fikirlerin peşinden gittiği için eleştirdi.

Yonhap’ın Kuzey Kore devlet medyasına dayandırdığı habere göre, Pyongyang yönetimi, Almanya’nın Münih kentinde ABD, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanlarının bir araya gelerek Kuzey Kore’ye karşı üçlü işbirliğini güçlendirme kararına sert tepki gösterdi.

PYONGYANG 'KARŞILIĞA HAZIR'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, lider Kim Jong-un’un yönetimi altında nükleer silah geliştirme programının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, ABD ve bölgedeki bazı komşu ülkelerin Kuzey Kore’yi nükleer silahlardan arındırmaya yönelik planlarının başarısızlığa mahkum olduğu ifade edildi.

Pyongyang, kendi güvenliğini tehdit altında hissetmesi halinde "ezici ve kararlı bir karşı eylemde bulunacağını" vurguladı.

Pyongyang yönetimi, Kim Jong-un’un belirlediği stratejik çizgiye bağlı kalacaklarını ve nükleer caydırıcılıkla ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore’ye yönelik tehditlerini tamamen engelleyeceklerini duyurdu.

Washington, Seul ve Tokyo arasında Kuzey Kore’ye yönelik artan diplomatik baskıya rağmen Pyongyang’ın nükleer kapasitesini genişletmeye ve askeri gücünü artırmaya devam edeceği mesajı verildi.

TEPKİNİN SEBEBİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Münih'teki toplantılarında Kuzey Kore konusunda üçlü işbirliğini güçlendirme ve Pyongyang’ın nükleer silahsızlanma sürecine yönelik baskıyı artırma konularında anlaştıklarını açıklamıştı.

Üç bakan, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programları, siber faaliyetleri ve Rusya ile derinleşen askeri işbirliğinden duydukları endişeyi dile getirmişti.