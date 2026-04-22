ABD hükümeti, Güney Koreli bir yetkilinin Kuzey Kore’nin nükleer programına dair gizli bilgileri ifşa etmesinin ardından müttefiklerine paylaşılan istihbaratın korunması konusunda sert bir uyarıda bulundu.

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young geçen ay Kusong bölgesinde faaliyet gösteren gizli bir uranyum zenginleştirme tesisinin varlığını kamuoyuna duyurmuştu.

Seul yönetimi bu bilginin sadece açık kaynaklara dayandığını savunsa da Amerikan tarafı bu verilerin gizli uydu görüntülerinden elde edildiğine inanıyor.

Üst düzey bir ABD yetkilisi "ABD hükümeti tüm ortaklarımızın özel kanallar aracılığıyla kendileriyle paylaşılan hassas Amerikan bilgilerini en iyi şekilde muhafaza etmesini ve bu gizliliğe sadık kalmasını beklemektedir" dedi.

ABD'NİN TAVRI GÜNEY KORE'Yİ KORKUTTU

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Kuzey Kore’yi caydırmak için ülkede 28 bin asker bulundurmasına rağmen Seul’ün bölgedeki diğer krizlere yeterli destek vermediğinden şikayet ediyor.

Mart ayında stratejik öneme sahip bazı füze savunma sistemlerinin Orta Doğu’ya kaydırılması ise Güney Kore tarafında büyük endişe yarattı. Zira Kore'de düşman sürekli kapıda.

Kore Birliği Enstitüsü'nden araştırmacı Kim Tae-woo "Eğer ABD liderliğindeki bir savaşa dahil olmayı reddedersek gelecekte Kore tehlikeli bir durumla karşılaştığında tamamen savunmasız bırakılma riskiyle karşılaşabiliriz çünkü Washington artık her şeye bir alışveriş mantığıyla yaklaşıyor" yorumunu yaptı.

Seul yönetimi şu an hem ABD tarafından terk edilme korkusuyla hem de kendisini hiç ilgilendirmeyen büyük bir çatışmanın içine çekilme endişesiyle baş başa kalmış durumda.

Pentagon tarafından hazırlanan yeni ulusal savunma stratejisi belgesi ise Güney Kore’nin artık kendi savunma sorumluluğunu birincil olarak üstlenmesi gerektiğini açıkça vurguluyor.