Polonya'da düzenlenen U20 Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı ancak en büyük alkışı Kuzey Kore aldı. Normal süresi 0-0 sona eren finalde Kuzey Kore ile karşılaşan İspanya, penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak kupaya uzandı. Üç dünya şampiyonluğu bulunan Kuzey Kore, turnuvada oynadığı yedi maçta hiç gol yemedi. Kuzey Kore, turnuvada 16 kez rakip ağları buldu ve normal sürede hiç gol yemeden turnuvayı noktaladı. Penaltı atışlarında 4-3'lük üstünlük kuran İspanya, Kuzey Kore'nin elinden kupayı kaptı. E Grubu'nda Portekiz'i 2-0, Kosta Rika'yı 4-0 ve Kolombiya'yı 3-0 yenerek grubunu tamamlayan Kuzey Kore, sırasıyla Japonya'yı 2-0, Kanada'yı 2-0, yarı finalde de Kolombiya'yı 3-0 devirdi.

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