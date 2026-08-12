Kuzey Kore, komşularının bildirdiğine göre çarşamba günü erken saatlerde doğu kıyısından Japonya yönüne doğru yeni bir balistik füze fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, füzenin yerel saatle 06.00 sıralarında Wonsan bölgesinden Japon Denizi'ne doğru ateşlendiği tespit edildi.

Bir haftadan kısa süre içinde gerçekleştirilen bu ikinci füze denemesi, Seul ve Washington'ın 17 Ağustos'ta başlayacağını duyurduğu yıllık ortak askeri tatbikat kararının hemen ardından geldi.

TOKYO AYAĞA KALKTI

Denemenin ardından Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, füze denemesinin bölgenin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi.

Tokyo yönetiminin Pekin'deki diplomatik kanallar aracılığıyla Kuzey Kore'ye güçlü bir protesto ilettiğini belirten Koizumi, durumun Japon halkının güvenliğini doğrudan etkileyen ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ortak analizini sürdürdüğü olayda füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşüğü tahmin edilirken, herhangi bir hasar bildirilmedi.

Japonya Başbakanı ise tam teyakkuz durumunun korunması yönünde talimat verdi.

ABD'YE MEYDAN OKUDU

Pyongyang yönetiminin bir işgal provası olarak gördüğü ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatları, nükleer güce sahip Kuzey Kore'ye karşı savunmayı koordine etme amacı taşıyor.

Kyungnam Üniversitesi Kuzey Kore uzmanı Lim Eul-chul, Pyongyang'ın bu tatbikatları yanıtsız bırakmadığını ve bu hamlenin yaklaşan egzersizlerin yakından izlendiğine dair bir mesaj olduğunu ifade etti.

Öte yandan 6 Ağustos'ta da kısa menzilli bir balistik füze fırlatan Kuzey Kore, haziran sonundan bu yana ilk olan bu denemeyi hemen doğrulamamıştı.

Geçtiğimiz yılki tatbikatların ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Seul'ün savaş başlatma iradesi gösterdiğini öne sürerek ezici karşı önlemler alınacağını savunmuştu.