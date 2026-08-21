Kuzey Kore’nin, Ukrayna’ya yönelik saldırılarda kullanılmak üzere Rusya’ya yeni bir balistik füze türü daha teslim ettiği bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Temmuz ayı itibarıyla Rus cephaneliğinde Kuzey Kore üretimi KN-23 ve KN-24 füzelerinin yanı sıra yaklaşık 50 adet KN-30 balistik füzesinin bulunduğu ifade edildi.

Askeri haber portalı "Military" analistleri, Rus ordusunun daha önce KN-23 ve KN-24 füzelerini kullandığını, ancak KN-30 modelinin transferine veya kullanımına dair daha önce herhangi bir verinin bulunmadığını vurguluyor.

Batı literatüründe KN-30 olarak adlandırılan füzenin, Kuzey Kore’nin Hwasong-11C (Hwasong-11Da) modeli olduğu belirtiliyor.

Hwasong-11 füze ailesinin büyütülmüş bir versiyonu olan bu mühimmat, kısa menzilli balistik füzeler sınıfında yer alıyor.

Katı yakıtlı bir motora sahip olan ve mobil karasal fırlatma araçlarından ateşlenen füze, ilk kez 14 Ocak 2021'de Pyongyang'daki askeri geçit töreninde sergilenmişti.

Bilinen ilk test fırlatması 25 Mart 2021'de gerçekleştirilen ve en az 600 kilometre menzile ulaştığı kanıtlanan KN-30'un, Kuzey Kore makamlarının iddialarına göre 2,5 ton ağırlığında bir savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu değerlendiriliyor.