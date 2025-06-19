Uydu görüntülerine göre Kuzey Kore, bugüne kadarki en büyük askeri üretim tesisi olması beklenen yeni bir silah fabrikasının inşasına başladı. Uydu veri analiz şirketi Planet Labs tarafından elde edilen görüntüler, ülkedeki askeri üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağının sinyallerini veriyor.

YENİ FABRİKA, ESKİ TESİSİ GÖLGEDE BIRAKACAK

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un geçtiğimiz günlerde modernizasyonunu övdüğü mevcut silah fabrikasına yakın bir bölgede inşa edilen yeni tesisin, bu yapının kapasitesini geride bırakacağı düşünülüyor. Özellikle savunma sanayiine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken rejimin, yeni tesisi stratejik bir merkez haline getirmesi bekleniyor.

İNŞAAT İÇİN GENİŞ YIKIMLAR YAPILDI

Kuzey Kore’ye odaklı haber portalı NK News, Planet Labs’ın sağladığı yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini inceledi. Görüntüler, fabrikanın inşa edileceği alanın hazırlanması için bölgede birçok binanın yıkıldığını ve arazi düzenleme çalışmalarının başlatıldığını ortaya koydu.

Kim Jong Un’un Pyongyang’ın yaklaşık 130 kilometre kuzeydoğusundaki Jagang Eyaleti’ne bağlı Huichon kentinde yer alan mevcut fabrikaya yaptığı ziyaret sırasında incelenen 3 boyutlu çizimlere göre, inşa edilmekte olan yeni fabrikanın alanı mevcut tesisin en az iki katı büyüklüğünde olacak.

25 DÖNÜMLÜK DEV KOMPLEKS

Eğer planlanan yapı projedeki boyutlara ulaşırsa, kompleks yaklaşık 12 ila 25 dönümlük bir alanı kaplayacak. Ancak bu büyüklüğe erişilmesi için çevredeki dağlık bölgelerin tıraşlanması ve çok sayıda büyük yapının kaldırılması gerekiyor.

ASKERİ DESTEK VE GİZLİ ANLAŞMALAR

Washington ve Seul, Kuzey Kore’nin Rusya’ya verdiği askeri destek karşılığında, Moskova’dan mühendislik yardımı, üretim ekipmanları ve teknik destek aldığına inanıyor. Bu yardımların yeni tesisin teknolojik altyapısını güçlendirmekte kullanıldığı tahmin ediliyor.

Kuzey Kore, tıpkı eski sosyalist ülkelerde olduğu gibi, resmi ekonomiden bağımsız işleyen ve büyük ölçüde silah üretimine dayanan ikinci bir ekonomik yapı sürdürüyor.

KİM REJİMİNİN ÇİFT HATLI EKONOMİ POLİTİKASI

Ülkenin kurucusu Kim Il Sung’un benimsediği çift yönlü kalkınma stratejisi – ekonomik büyüme ile savunma sanayisinin paralel yürütülmesi – Kim Jong Un döneminde de devam ediyor. Ancak rejimden kaçan eski yetkililer, kaynakların halkın refahı yerine bu gayriresmî askeri ekonomiye aktarıldığını iddia ediyor.