İngiliz haber ajansı Reuters ve görüntüleme teknolojileri şirketi Planet Labs tarafından paylaşılan uydu fotoğraflarında, dikey füze fırlatma sistemleriyle donatılmış gelişmiş bir savaş gemisinin varlığı açıkça gözlemlendi. Uzmanlar, bu sistemin geminin taşıyabileceği füze sayısını ciddi oranda artırdığı belirtiyor.

SİLAH KONTROL UZMANI RÖNTGENİNİ ÇIKARDI

Konuyla ilgili Reuters'a konuşan silah kontrol uzmanı Jeffrey Lewis, "Gemi ön kısımda 32 füzeyi barındırabilecek bir yapıya sahip. Arka bölümde de daha küçük çaplı füzeler için bir alan görünüyor. Ya bu sayılarda konvansiyonel füze taşıyacaklar ya da daha az sayıda balistik füze yerleştirilecek" dedi.

Askeri uzmanlar, bu geminin Güney Kore'nin modern savaş gemilerine benzer teknolojilere sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bazı değerlendirmelere göre Kuzey Kore bu tür gelişmiş savunma ve saldırı sistemleriyle nükleer caydırıcılık kapasitesini artırmayı ve sınırlı kaynaklarına rağmen bölgedeki askeri denklemde yer edinmeyi hedefliyor.

"KUZEY KORE'Yİ HAFİFE ALMAMAK GEREKİR"

Başka bir uzman ise şöyle konuştu: "Kuzey Kore'yi hafife almamak gerekir. Ellerindeki kısıtlı ekonomik kaynaklara rağmen savunma alanında özellikle nükleer ve füze teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyorlar. Bu gemi de o stratejinin bir parçası."

GEMİYLE İLGİLİ HİÇBİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

Öte yandan geminin varlığı ilk kez ortaya çıkmıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, daha önce kamuoyuna yansıyan bazı fotoğraflarda bu savaş gemisini denetlerken görülmüştü. Ancak geminin özellikleri ve kapasitesi hakkında hiçbir resmi bilgi paylaşılmamıştı... Son görüntüler Kuzey Kore'nin askeri kapasitesindeki ilerlemeyi gözler önüne sererken; bölgedeki gerilimin artabileceğinden endişelenen Güney Kore ve ABD başta olmak üzere birçok ülke çevreyi yakından izliyor...