Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Kuzey Makedonya, sahasında Galler'i konuk etti. Tose Proeski Arena'da oynanan karşılaşma, uzatma dakikalarında atılan gollerle 1-1 berabere bitti.

Kuzey Makedonya, 90+1. dakikada Bojan Miovski'nin kaydettiği golle öne geçti. Büyük sevinç  yaşayan Kuzey Makedonya oyuncuları, 90+6. dakikada David Brooks'un golüne engel olamayınca bu kez büyük bir hüzün yaşadı.

Grupta oynanan diğer maçta ise Kazakistan, deplasmanda Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

I Grubu

Moldova 2-3 Estonya

İsrail 2-4 Norveç

L Grubu

Cebelitarık 0-4 Çekya

Karadağ 1-0 ıFaroe Adaları

 