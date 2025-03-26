Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Kuzey Makedonya, sahasında Galler'i konuk etti. Tose Proeski Arena'da oynanan karşılaşma, uzatma dakikalarında atılan gollerle 1-1 berabere bitti.
Kuzey Makedonya, 90+1. dakikada Bojan Miovski'nin kaydettiği golle öne geçti. Büyük sevinç yaşayan Kuzey Makedonya oyuncuları, 90+6. dakikada David Brooks'un golüne engel olamayınca bu kez büyük bir hüzün yaşadı.
Grupta oynanan diğer maçta ise Kazakistan, deplasmanda Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup etti.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:
I Grubu
Moldova 2-3 Estonya
İsrail 2-4 Norveç
L Grubu
Cebelitarık 0-4 Çekya
Karadağ 1-0 ıFaroe Adaları