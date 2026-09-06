Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Saat 06.00 sıralarında Odayeri gişileri mevkiinde meydana gelen kazada, Edirne istikametine ilerleyen A.Y. idaresindeki 80 LT 148 plakalı TIR, aynı yönde seyreden S.B. idaresindeki 37 AEG 267 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklünen aracın içinde bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın içerisinde sıkışan yaralıları çıkardı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
TIR'nın arkadan çarptığı hafif ticari araç, incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı.