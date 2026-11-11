Beykoz’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda emniyet şeridinde duran tıbbi atık yüklü kamyonete TIR arkadan çarptı. Kazada TIR şoförü yaralanırken kamyonetteki tıbbi atıklar yola savruldu.
Kaza, saat 13.00 sıralarında otoyolun Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kamyonetin sürücüsü, lastiği patladığı için aracını emniyet şeridinde durdurdu. Aynı yönde seyreden KU 0160 AK yabancı plakalı TIR, kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak iki şeridi trafiğe kapattı.
Yaralı TIR şoförü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.