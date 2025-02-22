Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

  • Salon: Beşiktaş Fibabanka
  • Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim
  • Beşiktaş: Saliha Şahin, Maglio, Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Brakocevic (Alara Altundağ, Szczurowska, Derya Güç, Merve Tanıl, Merve Nezir, Beliz Başkır) 
  • Kuzeyboru: Güldeniz Önal, Yaren Işık, Lazareva, Ayşe Çürük, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Janset Erkul, Buket Gülübay, Liray Akpınar)
  • Setler: 24-26, 22-25, 21-25
  • Süre: 93 dakika (31, 29, 33)