Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
- Salon: Beşiktaş Fibabanka
- Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim
- Beşiktaş: Saliha Şahin, Maglio, Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Brakocevic (Alara Altundağ, Szczurowska, Derya Güç, Merve Tanıl, Merve Nezir, Beliz Başkır)
- Kuzeyboru: Güldeniz Önal, Yaren Işık, Lazareva, Ayşe Çürük, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Janset Erkul, Buket Gülübay, Liray Akpınar)
- Setler: 24-26, 22-25, 21-25
- Süre: 93 dakika (31, 29, 33)