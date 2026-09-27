UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'un ilk maçında İzlanda, sahasında Estonya ile karşılaştı. İlk yarıda İzlanda'nın öne geçtiği maçta Estonya, ikinci yarıda beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısında İzlanda, 45. dakikada Hakon Haraldsson'un asistinde Andri Guojohnsen'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda beraberlik için baskı kuran Estonya, 64. dakikada Rasmus Peetson'un asistinde Maksim Paskotsi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele beraberlikle tamamlandı.

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