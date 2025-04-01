Sanatçı Volkan Konak, bayram programı kapsamında önceki akşam sahne aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki bir otelde konser sırasında aniden rahatsızlandı. Sahnede kalp masajı yapılan sanatçı, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 00.17'de hayatını kaybetmiş olarak hastaneye giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca saat 00.42'de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.

O GENÇ BÜYÜDÜ DOKTOR OLDU

Volkan Konak'a sahnede ilk müdahaleyi tıp fakültesinde öğrenciyken destek olduğu Dr. Ahmet Görkem Yasak'ın yaptığı ortaya çıktı. Dr. Yasak sosyal medyada, "20 sene önceydi. Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir ihtiyacınız olduğunda beni arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu. Son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. 'Mağusa Limanı' türküsünü en güzel sen söylüyordun. Mağusa'da aramızdan ayrılman hiç olmadı. Güle güle kuzeyin oğlu" diye yazdı.

Öte yandan KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sanatçının cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından İstanbul'a getirildi.

MEMLEKETİ TRABZON'DA DEFNEDİLECEK

Volkan Konak için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Yoğun katılım sebebiyle polis barikatları yıkılırken bazı vatandaşlar barikat konmasına tepki gösterdi.

Volkan Konak'a son görevini yapmak üzere Müjdat Gezen, Ahmet Selçuk İlkan, Hüsnü Şenlendirici, Mehmet Aslan, Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, Melek Baykal, Kubat, Perihan Savaş ve pek çok sanatçı törene katıldı.

CHP Lideri Özgür Özel de heyetiyle katıldı.

"BUNU BANA NASIL YAPTIN VOLKAN"

Selma Konak, eşinin tabutu başında güçlükle ayakta durdu, "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye haykırması yürek dağladı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çelenk gönderdiği görüldü. İmamoğlu dün Konak'ın vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum..." ifadelerini kullanmıştı.

Volkan Konak'ın kayınpederi ve kayınvalidesi gözyaşlarına boğuldu.

Öğle vakti kılınacak namazın ardından memleketi Trabzon Maçka'ya götürülecek. Yarın da aile kabristanında babasının yanına defnedilecek.