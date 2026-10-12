niversite öğrencilerinin maddi yükünü hafifletmek adına her yıl düzenlenen 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları resmen başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın müjdeli duyurusunun ardından gözler başvuru takvimine çevrildi. Sistemi kaçırmak istemeyen binlerce aday arama motorlarında "KYK burs başvurusu son gün ne zaman, saat kaçta bitiyor?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

KYK Burs ve Kredi başvurusu ne zaman bitiyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından paylaşılan resmi takvime göre, 12 Ekim’de başlayan 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi KYK burs ve kredi başvuruları 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

Öğrencilerin hak kaybı yaşamaması adına başvurularını son gün yoğunluğuna bırakmadan tamamlaması büyük önem arz ediyor. Cuma gecesi saat 23.59 itibarıyla e-Devlet üzerindeki form doldurma ekranı erişime kapatılacak.

KYK burs başvuru bilgileri nasıl güncellenir?

Başvuru sürecinde öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına yönelik beyanlar alınmaktadır. Formu doldururken hata yaptığını fark eden adaylar için bir düzeltme imkanı bulunuyor.

Son Saat: 16 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden girilen bilgiler güncellenebilir veya iptal edilerek yeniden doldurulabilir.

Çapraz Kontrol: Süre bittikten sonra sistem kilitlenecek ve verdiğiniz tüm beyanlar kamu kurumlarının veritabanı üzerinden çapraz kontrol (teyit) sürecine tabi tutulacaktır. Bu nedenle bilgilerin doğruluğundan emin olmalısınız.

Güncel KYK bursu ne kadar?

Başvurusu olumlu sonuçlanan ve bütçe imkanlarına göre ön lisans/lisans düzeyinde destek almaya hak kazanan öğrencilere 2026 yılı itibarıyla aylık 4.000 TL ödeme yapılmaktadır. Yeni yılda (2027 Ocak) geçerli olacak zamlı burs ve kredi miktarları ise aralık ayında netleşecektir.