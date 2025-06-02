Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi kampüsünde yer alan İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek, burada öğrencilerin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖĞRENCİLERE PİŞKİN SAVUNMA

Tanrıkulu, yurtta kalan öğrencilerin hijyen eksikliği, kötü yemek koşulları, temizlik sorunları ve böcek şikayetleri nedeniyle protesto düzenlediğini hatırlatarak, “Birkaç gün önce öğrenciler bu sorunları dile getirdiler. Ancak yönetimden gelen cevap daha da vahim. Öğrencilere, ‘Babanızın evinde klima mı vardı, doğalgaz mı vardı?’ şeklinde aşağılayıcı ifadeler kullanılmış,” dedi.

Tanrıkulu, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Hiçbir yönetici öğrenci taleplerine karşı böyle bir üslup kullanamaz. Bu sadece barınma değil, temel insan hakkı sorunudur,” ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ’NE ÇAĞRI

Tanrıkulu, “Diyarbakır Valiliği, bu yurtta ve diğer öğrenci yurtlarında acilen inceleme başlatmalı ve bu iddialar karşısında işlem yapılmalıdır. Öğrencilerin temel ihtiyaçları olan hijyen, yemek ve barınma koşulları derhal iyileştirilmelidir” çağrısında bulundu.