Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir öğrenci yurdundaki odada farenin yatakların üzerinde hareket ettiği görülüyor. Görüntünün KYK'ya bağlı bir yurtta kaldığı belirtilen öğrenci tarafından çekildiği öne sürüldü.

Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Görüntüler üzerine çok sayıda yorum yapılırken, öğrenciler yurtlardaki temizlik ve denetim uygulamalarının artırılması gerektiğini savundu.

"ORADA BİR DAHA YATILMAZ"

Görüntülerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, yurt odalarındaki hijyen koşullarına dikkat çekerek tepki gösterdi.

Paylaşımların altında “Orada bir daha yatılmaz” şeklinde yorumlar yapılırken, bazı kullanıcılar da fare sorununa karşı farklı yöntemler önerdi.

Söz konusu görüntülerin hangi yurtta ve ne zaman çekildiğiyle ilgili şu aşamada resmi bir doğrulama bulunmuyor.