Ramazan ayında KYK yurtlarında her yıl yaşanan iftar sırası bu kez de gündeme oturdu. İftar vakti yaklaşırken, uzun kuyruklar oluştu ve öğrenciler, oruçlarını açabilmek için sırada uzun süre bekledi. Bir erkek öğrenci yurdunda çekilen video sosyal medyada paylaşıldı. Büyük etkileşim alan videoya yorum ve tepki yağdı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, uzun iftar kuyruklarından sitem edenler de vardı esprili dille eleştirenler de.

Bazı takipçiler, sıra bekleyen öğrencilere destek mesajları göndererek, “Rabbim sayılarını arttırsın, onlara yar ve yardımcı olsun” dedi. Bazı kullanıcılar ise KYK yönetimini eleştirerek, iftar düzenlemelerinin daha verimli hale getirilmesi gerektiğini savundu.