Olay, 2 Kasım akşam saatlerinde Ege Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Bornova KYK Kız Yurdu’nda meydana geldi. İddiaya göre yurtta kalan Ezgi Çetin, binanın altıncı katından düştü.

Ağır yaralanan Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YENİ PARTİ İZMİR GENÇKLİK KOLLARI BAŞKANI DUYURDU

Çetin’in hayatını kaybettiği bilgisini Yeni Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Efe Orbay Tekün, sosyal medya platformu X hesabından duyurdu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Çetin’in yere ayaklarının üzerine düştüğü iddia edildi. Yurtta kalan bazı arkadaşları ise genç kadının arkasında bir mektup bıraktığını öne sürdü. Ancak bu iddialara ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

Ezgi Çetin’in ölümünün nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili şüpheler sürerken Ege Üniversitesi yönetimi ve KYK yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.