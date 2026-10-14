Elazığ’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı bir yurtta, maç sırasında yükselen çığlıklar ve bağrışmalar kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. Seslerin nedeni ise Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona karşısında bulduğu golle ortaya çıktı. Karşılaşmayı heyecanla takip eden öğrenciler, golün ardından sevinç çığlıkları atarak tezahüratlarda bulundu. Öğrencilerin coşkusu yurt binasında yankılandı. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI Galatasaray’ın golüyle yaşanan büyük mutluluk, öğrenciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, sarı-kırmızılı taraftarların da ilgisini çekti.

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