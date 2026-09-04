Üniversite eğitimi için şehir değiştirecek binlerce öğrencinin yakından takip ettiği KYK yurt başvurularında gözler sonuçlara çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için 25 Ağustos'ta başlayan başvurular, 29 Ağustos saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Başvurularını tamamlayan öğrenciler şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak yerleştirme duyurusunu bekliyor.

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin yurda yerleşip yerleşemediği belli olacak. Yerleştirme sonucunda asil veya yedek durumda olan öğrenciler, kayıt işlemlerine ilişkin detayları da e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları tamamlanmış olsa da sonuçlar henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başvurulara ilişkin değerlendirme ve yerleştirme çalışmaları devam ediyor.

Yurt başvuruları; yeni eğitim döneminde ilk kez yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencilerine de açılmıştı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

Bakanlık tarafından resmi sonuç tarihi açıklandığında öğrenciler, yurt hakkı kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

KYK yurt sonucu nasıl sorgulanır?

KYK yurt yerleştirme sonuçları, e-Devlet Kapısı'nda yer alan “GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden görüntülenebilecek.

Sonuçlar erişime açıldığında öğrenciler, e-Devlet hesaplarına giriş yaptıktan sonra ilgili hizmet ekranından başvuru durumlarını kontrol edebilecek. Ekranda öğrencinin yurda yerleşip yerleşmediği, asil veya yedek durumu ile kayıt sürecine ilişkin bilgiler yer alacak.

KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde GSB'ye bağlı öğrenci yurtlarının aylık ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz yıl 1.290 TL olan aylık yurt ücreti, yeni dönemde 1.590 TL olarak uygulanacak.

Böylece aylık ücrette yaklaşık yüzde 23,3 oranında artış gerçekleşti. Yeni tarife üzerinden hesaplandığında öğrencilerin aylık barınma maliyeti önceki döneme göre 300 TL yükselmiş oldu.

GSB yurtlarında sürekli barınan kayıtlı öğrencilerden temmuz ve ağustos aylarında ücret alınmıyor. Yurt ücretinin 10 ay boyunca 1.590 TL olarak ödenmesi halinde öğrencinin eğitim öğretim dönemindeki toplam barınma gideri 15 bin 900 TL olacak.

Geçen yılki 1.290 TL'lik ücret üzerinden 10 aylık toplam ödeme 12 bin 900 TL seviyesindeydi. Böylece yeni dönemde bir öğrencinin yıllık yurt gideri önceki döneme kıyasla 3 bin TL artmış olacak.