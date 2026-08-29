Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, yeni eğitim dönemi öncesinde ilçede yaşadıkları barınma sorununa dikkat çekti. Öğrenciler, üniversite yönetimi ve bölüm danışmanlarıyla yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını, çözüm olarak ise kendilerine İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı yurtların önerildiğini iddia etti.

Öğrencilerden biri, barınma sorununu çözmek amacıyla üniversite yönetimiyle iletişime geçtiklerini belirterek, Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya tarafından kendilerine İlim Yayma Cemiyeti yurdunda görevli bir kişinin telefon numarasının gönderildiğini öne sürdü.

ÜNİVERSİTENİN LİSTESİNDE VAKIF YURDU DA YER ALDI

Bartın Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde Ulus MYO öğrencileri için çeşitli barınma seçenekleri sıralanıyor. Listede Ulus Doğa Park Otel, Ulus Belediyesi koordinasyonunda kiralık evler, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli İlim Yayma yurtları, Bartın Mehmet Rıfat Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdu ve özel yurtlar bulunuyor.

İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı yurtların üniversitenin barınma seçenekleri arasında doğrudan yer alması da öğrencilerin tepkisine neden oldu.