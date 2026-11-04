Şüpheli olay İzmir’de Ege Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki Bornova Kız Öğrenci Yurdu’nda önceki gece yaşandı. Üniversite öğrencisi Ezgi Çetin binanın 6’ncı katından düşerek ağır yaralandı.

NEDENİ BELİRSİZ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kadını ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Ezgi Çetin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan acı gelişme, öğrenci topluluğunda ve kamuoyunda büyük bir üzüntü ile karşılandı. Ezgi Çetin’in vefat haberini Yeni Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Efe Orbay Tekün sosyal medya hesabından duyurdu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Tekün, gece saatlerinde acı haberi aldıklarını ifade etti. Genç kızın 6’ncı kattan düşüş nedeni belirsizliğini korurken, yaşanan şüpheli ölüme ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Uygunsuz hareketler yapıp sözlü tacizde bulundular.

Kız yurduna sapık dadandı

İstanbul Sancaktepe’deki İyimaya Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerin, yurt önüne gelen 6-7 kişilik bir grup tarafından sözlü tacize uğradı. Grubun kız öğrencilere küfür ettiği, laf attığı ve uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürüldü. Yurt yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Sancaktepe Kaymakamlığı da iddiaları yalanladı, gürültü nedeniyle ceza verildiğini açıkladı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Öğrencinin başını sokacak bir yer bulması kadar, orada korkmadan yaşayabilmesi de kamunun sorumluluğundadır” dedi.