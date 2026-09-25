UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Türkiye ile Fransa, Kocaeli Stadı’nda karşılaştı. Konuk Fransa'da Kylian Mbappe şoku yaşandı.
Mbappe, maçın 54. dakikasında takımının golünü kaydetti. Ancak gol pozisyonu sonrası dizinden sakatlık yaşayan Mbappe, oyuna devam edemedi.
Kısa süre kendisini deneyen yıldız oyuncu, yaşadığı rahatsızlığın geçmemesi üzerine yeniden yere oturdu. Fransa Teknik Direktörü Zinadine Zidane, Mbappe'nin yerine Desire Doue'yi oyuna dahil etti.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans
ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
Bu habere emoji ile tepki ver