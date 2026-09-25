UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Türkiye ile Fransa, Kocaeli Stadı’nda karşılaştı. Konuk Fransa'da Kylian Mbappe şoku yaşandı. 

Mbappe, maçın 54. dakikasında takımının golünü kaydetti. Ancak gol pozisyonu sonrası dizinden sakatlık yaşayan Mbappe, oyuna devam edemedi.

Kısa süre kendisini deneyen yıldız oyuncu, yaşadığı rahatsızlığın geçmemesi üzerine yeniden yere oturdu. Fransa Teknik Direktörü Zinadine Zidane, Mbappe'nin yerine Desire Doue'yi oyuna dahil etti.

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