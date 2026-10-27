Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin, Fransa'da yayımlanan The Bridge programında Çin'in kurucu lideri Mao hakkında kullandığı ifadeler sponsorluk kayıplarını beraberinde getirdi. Çin'deki birçok firmanın futbolcuyla sözleşmelerini feshettiği bildirildi.

Mbappe'ye programda, "Seni internette en fazla güldüren şaka hangisi?" sorusu yöneltildi. Futbolcu bu soruya, "Sanırım Çinli bir diktatör olan bir adamın videosu" yanıtını verdi.

Mbappe konuşurken ekranda, Mao'ya benzeyen bir görüntünün üzerine Fransız yıldızın yüzünün yerleştirildiği videonun gösterildiği aktarıldı. Mbappe ayrıca, "Bunu arkadaşlarımla sürekli kullanıyorum." dedi.

ÇİN DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Açıklamaların ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İlgili haberleri dikkate aldık. Çin halkının duygularını inciten sözler ve eylemler, doğal olarak Çin toplumunun tüm kesimlerinden tepkiyle karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin'de devlet televizyonu CCTV'nin İspanya LaLiga maçlarının yayınlarını askıya aldığı ve Mbappe'yle ilgili haberlerin kaldırıldığı da belirtildi.