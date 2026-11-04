Dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner, 2020 yılında şarkıcı Miley Cyrus’tan 15 milyon dolara satın aldığı Calabasas’taki mülkünü altı yıldır yeniliyor. Havadan çekilen son görüntüler, geniş bir alana yayılan malikânenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtilen evin, Jenner’ın taşınmasına hazır hale gelmek üzere olduğu görüldü. 29 yaşındaki milyarderin, 8 yaşındaki kızı Stormi ve 4 yaşındaki oğlu Aire ile birlikte burada yaşaması bekleniyor.

ZEYTİN AĞAÇLARI İÇİN 500 BİN DOLAR HARCADI

Malikânenin girişinde geri dönüştürülmüş taşlarla döşenen bir yol bulunuyor. Yolun çevresi ise zeytin ağaçları ve lavantalarla süsleniyor.

Jenner’ın mülkün çevresini zeytin ağaçlarıyla donatmak için 500 bin dolar harcadığı belirtildi. İtalyan mimarisinden esinlenen tasarımıyla dikkat çeken ev, yıldızın hayalindeki İtalyan evi olarak tanımlanıyor.

12 ARAÇLIK GARAJ VE SIĞINAK DA BULUNUYOR

Lüks malikânenin öne çıkan özellikleri arasında 12 araç kapasiteli yer altı garajı ve sığınak yer alıyor. Evde ayrıca 15 yatak odası, spor karşılaşmalarında kullanılabilecek bir saha ve büyük bir yüzme havuzu bulunacak.

Havadan görüntülenen malikânenin büyüklüğü ve sahip olduğu donanımlar, Jenner’ın yeni yaşam alanına ilişkin merakı artırdı.