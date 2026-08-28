Akımın son dönemdeki en dikkat çekici örneklerinden biri, Kylie Jenner’ın doğum günü pastası oldu. Renkli taşlarla süslenen pasta, Gem-Maxxing akımının geniş kitleler tarafından fark edilmesini sağladı.

HAMİLE KARNINI TAŞLARLA SÜSLEDİ

Trend, Türkiye’de de ünlü isimlerin paylaşımlarıyla karşılık buldu. Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’in hamile karnını renkli taşlarla süsledi.

Ortaya çıkan görüntü, taşlı sticker akımına farklı ve dikkat çekici bir yorum getirdi.

Taşlarla süslenen pasta görüntülerinin sosyal medyada konuşulduğu sırada, 2011 yılına ait eski bir doğum günü fotoğrafı da yeniden gündeme geldi.

Fotoğrafta jelibon ve renkli şekerlerle süslenmiş bir doğum günü pastası yer alırken, paylaşımı yapan kişi esprili bir şekilde, “2011’de yapmıştım, Kylie benden görmüş” ifadelerini kullandı.

Jelibonlarla süslenen pasta, günümüzde popüler olan akımın yıllar önce yapılmış eğlenceli bir örneği olarak dikkat çekti.

SOĞAN TURŞUSU BİLE AKIMA DAHİL OLDU

Taşlı sticker akımının Türkiye’de ulaştığı son nokta ise bir fenomenin paylaşımıyla ortaya çıktı.

Fenomen, közlenmiş biber ve patlıcanın yanı sıra soğan turşusunu da renkli taşlarla süsledi.

Görüntüyü “Bu ışıltılı hayatı biz seçtik Kyle” notuyla paylaşan fenomen, sofradaki yiyecekleri rengarenk taşlarla kapladı.

Özellikle soğan turşusunun da Gem-Maxxing akımına dahil edilmesi, sosyal medyada hızla yayılan trendin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.