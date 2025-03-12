Fransa merkezli kozmetik devi L'Oréal, içeriğinde bulunan bir madde nedeniyle 'Duo Akne Leke Tedavisi' kremi için piyasadan toplama kararı aldı.

La Roche-Posay markası altında satılan bu üründe benzoil peroksit yer alıyor ve belirli koşullar altında, örneğin yüksek sıcaklıklar veya UV ışınları gibi faktörlere maruz kaldığında, bu bileşen kanserojen özellik gösteren benzene dönüşebilir.

La Roche-Posay sözcüsü, söz konusu bileşenin sadece bir parti üründe eser miktarda bulunduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DE DE OLDUKÇA POPÜLER

Türkiye'de de oldukça popüler olan L'Oréal, aynı zamanda ABD'de 'Acne Spot Treatment' kremlerini de toplama kararı almış bulunuyor.

La Roche-Posay markasına ait olan Effaclar 'Duo Akne Leke Tedavisi' kremi, benzoil peroksit içeriyor ve bu bileşen, belirli koşullar altında zararlı bir maddeye dönüşme riski taşıyor. La Roche-Posay’den yapılan açıklamada ise, söz konusu ürün partisinin içeriğinde yalnızca çok düşük seviyelerde benzen bulunduğu ifade edildi.

La Roche-Posay Sözcüsü “Bu eser seviyeler bir güvenlik riski oluşturmasa da en yüksek kalite standartlarını korumaya kararlıyız. Bu nedenle, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın koordinasyon içinde, proaktif olarak Effaclar Duo'nun mevcut formülünün kalan sınırlı birimlerini perakendecilerden kaldırmaya karar verdik” dedi.