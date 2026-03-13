Yapılan bir bilimsel çalışma esnasında yanlışlıkla keşfedilen yöntem tahtakurularından kurtulma konusunda kilit rol oynayabilir. Evlere hızlıca yerleşen ve bir türlü gitmek bilmeyen tahtakurularına karşı en büyük silahlardan biri su ve nem olduğu açığa çıktı. Kan emici bir böcek türü olan yayın tahtakurularının su ve nemden nefret ettiği açıklandı.

FİZİKSEL YAPISIYLA ÖRTÜŞTÜĞÜ AÇIKLANDI

Son yıllarda artmaya başlayan araştırma sayıları son 20 yılda tahtakurularının dünya genelinde yeniden artmaya başladığını gösteriyor. Bunun asıl nedeni ise böceklerin kimyasal ilaçlara karşı yeniden direnç geliştirmeye başlaması. Bunun üzerine uzmanlar tahtakurularına karşı kontrol yöntemlerini geliştirmek için davranışlarını daha iyi anlama üzerine çalışmalara başladı. Bu kapsam yapılan bir çalışma tahtakurularının su ve ıslak yüzeylerden kaçındığını ortaya koyuyor. Bu tip bir davranış ise u ana kadar bilinmiyordu.

Araştırmacılar tarafından ede edilen verilere göre tahtakurularının düz gövdeleri ve karınlarının yan kısmındaki spirakül adı veren solunum açıklıkları böceklerin fiziksel yapısıyla iyi örtüşüyor.

TAHTAKURUSU AÇISINDAN TEHLİKELİ OLABİLİR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Journal of Ethology dergisinde yayımlanan bir akademik çalışmanın yazarlarından olan Dong Hwan Choe, durumu "Eğer bir su kütlesiyle fiziksel temas kurarlarsa yüzeye yapışıp kalıyorlar; bu da solunum açıklıklarını tıkıyor" diye açıkladı.

Kaliforniya Üniversitesi'nin Riverside kampüsünden (UCR) entomolog Dr. Choe, "Yüksek yapışma gücü nedeniyle su, bir tahtakurusu açısından çok tehlikeli olabilir. Dolayısıyla nemden hiç hoşlanmadıklarını öğrenmek şaşırtıcı değil" dedi.

TESADÜFEN BULUNDU

Yapılan keşif laboratuvar çalışmaları sırasında tesadüfen fark edildi. Araştırmacılar tahtakurusu kolonilerini küçük şişelere koydu ve şişelerin üzerine kanla dolu yapa beslenme düzenekleri hazırlandı.

Böcekler deneyde yukarı doğru tırmanarak kana ulaşmak için ağız kısımlarını ince bir zardan geçirdi. Kanı tutan zar hafif şekilde zarar görünce kan besleyiciden sızarak böceklerin tutunmak için kullandığı kağıda işlemeye başladı. Dr. Choe, "Sızan kan, şişenin üst kısmından kağıdı yavaşça ıslatıyordu. Tahtakurularının kağıttaki kanı içmeye istekli olacağını düşündüm" dedi. Ancak sonuç şaşırtıcı oldu. Tahtakuruları ıslak kağıttan özellikle kaçınmaya başladılar.

'BANYO YAPIN, SORUNU ÇÖZECEKTİR'

Bilim insanları, tahtakurularının bu davranışının temelinde nemin olup olmadığını anlamak için şişelerdeki kağıdı suyla nemlendirdi ve yaptıkları testler sonucunda tahtakurularının bu bölgelerden de kaçındığını saptadı.

Daha sonra gerçekleştirilen deneyler; erkek veya dişi, genç veya yaşlı fark etmeksizin tüm tahtakurularının ıslak yüzeylerden kaçındığını açıkça ortaya koydu. Araştırmaya göre bu zararlılar, birçok durumda ıslak alana yaklaştıklarından çok daha hızlı bir şekilde geri çekildi ve sık sık "ani U dönüşleri" yaptı.

Araştırmacılar, elde edilen bu bulguların istilaları kontrol altına almaya yönelik yeni stratejilere ilham verebileceğini belirtti. Üzerinde tahtakurusu olduğundan şüphelenen kişiler içinse oldukça basit bir çözüm önerisinde bulundular. Dr. Choe, yaptığı açıklamada süreci şu sözlerle özetledi: "Banyo yapın. Sorunu çözecektir."