Mersin'in Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan, Ticaret Bakanlığına bağlı Mersin Laboratuvar Müdürlüğünde görevli 3 personel, zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi.
Mersin Valiliğinin yazılı açıklamasına göre, saat 16.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ile 3 ambulans sevk edildi.
Valilik açıklamasında, "Olaydan etkilenen 3 personel tedavi amacıyla en yakın hastaneye sevk edilmiştir. Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir. Olaydan etkilenen personelimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.