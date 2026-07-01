T.C.

LADİK

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.13029490-2025/16-Ceza Dava Dosyası

10.07.2026

İLANEN TEBLİGAT

Ladik ASCM'nin 09.12.2025 tarihli 2025/16 Esas ve 2025/145 Karar sayılı ilamı ile; Cafer ve Assiye oğlu, 27.11.1974 Rousse Bulgaristan doğumlu, 38******684 T. C. Kimlik Numaralı DİNÇER YILDIZ hakkında şantaj suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 33.300,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, tebliğe ilişkin adrese ulaşılamadığından, tebliğ imkansızlığı nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, sanığın ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde hükmü veren mahkememize bir dilekçe verilmesinin veya zabıt katibine bir beyanda bulunması sureti ile 5271 sayılı Kanun'un 272/1 maddesi nazara alınarak Samsun Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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