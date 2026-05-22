LADİK BELEDİYESİ
LADİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ
|İhale konusu olan iş
|İhale Tarih/saat
|Başlangıç
Oranı
|Tamamlama süresi
|Mu ammen Bedeli
|Geçici Teminat Bedeli
|Son Teklif Saati
|1
|Samsun/Ladik Sanayi Mah.
171 ada 8 parsel Kat karşılığı inşaat yapılması işi
|02/06/2026
15:00
|
%20
|
15 Ay
|47.573.000,00 TL
|1.427.190,00 TL
|02/06/2026
15:00
2886 sayılı Kanun’un 35 /a - 36. maddesi hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile 02/06/2026 Salı günü Ladik Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
- Şartname ve ekleri belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 2.000,00 TL makbuz karşılığında alınır.
- İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.
- İsteklilerden aranacak belgeler; Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),Kanuni İkametgah ve yazışma adresini gösteren belge (gerçek kişiler için alınmış ikametgah belgesi, tüzel kişiler için adresini belirtir belge),Geçici teminat makbuzu veya mektubu, Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi ,Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı müteahhitliği yetki belgesi numarasının G1 sınıfı olduğunu gösteren belge ,İhaleye katılanın veya vekilinin Ladik Belediyesine borcu olmadığına dair belge, İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname ,Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış Faaliyet belgesi ,İstekli tüzel kişi ise sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Gazetesi ve noter tasdikli imza sirküleri, İstekli gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi ,İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirkülerinin vermesi ,İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.),Adli Sicil Kaydı (Gerçek kişiler için),İhale döküman bedelinin ödendiğine dair makbuz, Yer Görme Belgesi ve Teklif Mektubu
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.
