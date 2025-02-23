Dünyaca ünlü pop yıldızı Lady Gaga, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yer alan ikonik Copacabana Plajı'nda ücretsiz bir konser vereceğini duyurdu. 3 Mayıs'ta gerçekleşecek konser, sanatçının hayranlarına büyük bir sürpriz olarak geldi.

Gaga, yaptığı açıklamada "Yıllardır sizin için sahneye çıkmayı bekliyordum. Geçmişte sağlık sorunlarım nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığım konser için çok üzülmüştüm. Ama şimdi geri dönüyorum ve her zamankinden daha iyi hissediyorum. Bu konserin hafızalara kazınması için büyük bir heyecanla hazırlanıyorum" diye konuştu.

Copacabana Plajı, geçen yıl da Madonna'nın ücretsiz konserine ev sahipliği yapmış ve yüz binlerce müzikseverin akınına uğramıştı. Lady Gaga konserinin de Latin sahillerinde benzer bir etki yaratması bekleniyor...