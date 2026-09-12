Müzik dünyasının efsanevi ismi Lady Gaga, teknoloji girişimcisi nişanlısı Michael Polansky ile ilk bebeğini kucağına alarak hayatının en büyük hayalini gerçekleştirdi. Yıllardır katıldığı programlarda anne olmayı her şeyden çok istediğini dile getiren 40 yaşındaki pop ikonu, bu özel kişisel dönüm noktasını kariyerindeki rekor finansal başarılarla aynı anda yaşıyor.

SERVETİ 900 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Stefani Germanotta, annelik heyecanının yanı sıra kurduğu ticari imparatorluk sayesinde dudak uçuklatan bir servete ulaştı. Yıllık gelirinin 100 milyon doları bulduğu belirtilen kozmetik markası Haus Labs ve yaklaşık 230 milyon dolar gelir getiren Mayhem Ball turnesi sayesinde ünlü sanatçının kişisel servetinin 900 milyon dolara dayandığı tahmin ediliyor. Sanatçı, projeleriyle de zirveden inmiyor; The Devil Wears Prada 2 filmi için Doechii ile imza attığı "Runway" parçası Spotify'da sadece 24 günde 200 milyon dinlenmeyi aşarken, film de dünya çapında 234 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

GÖZLERDEN UZAK DEV MİLYERDER ORTAKLIĞI

Çiftin gözlerden uzak ancak oldukça güçlü bir birlikteliği bulunuyor. 2020 yılında çıkmaya başlayan ve 2024’te nişanlanan ikilide Polansky de eğlence sektörünün dışında kendi imparatorluğunu kurmuş durumda. Sean Parker’ın dev yatırımlarını yöneten The Parker Group'un CEO'su olan Polansky’nin kişisel servetinin 600 milyon dolar civarında olduğu konuşuluyor. Farklı dünyalarını mükemmel bir uyumla birleştiren çift için bu doğum, Gaga’nın ifadeleriyle hayatının en büyük "başrolü" anlamına geliyor.