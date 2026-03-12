Sanki savaşın içindeyiz! Son 5 yılda öldürülen veya şüpheli şekilde can veren kadın sayısı 3.000’i geçti. Günde 2 kadın doğal olmayan yollardan ölüyor.

En acısı, planlı cinayetlerin artması. Şüpheli ölüm sayısı 2025 yılında tarihte ilk kez öldürülen kadın sayısını geçti. Bahaneler hep aynı; intihar etti, yüksekten düştü, kazayla öldü gibi...

SONGUL DE SOLDU

Mersin’in Toroslar ilçesi, sadece bir kadın cinayetine değil, planlanmış bir evlat hasreti tuzağına sahne oldu.

27 yaşındaki iki çocuk annesi Songül Aktekin, bir süredir boşanma aşamasında olduğu ve şiddet gördüğü kocasından ayrı yaşıyordu.

Tek arzusu, günlerdir göremediği evlatlarının kokusunu içine çekmekti. Çocuklarını görebileceği umuduyla eltisine giden Songül, bir pusuya adım attığından habersizdi.

ÖLÜM PUSUSU KURDU

Öfkesi dinmeyen Selami Aktekin (34), Songül’ün çocuklarını görmek için eltisine geleceğini bilerek pusu kurdu.

Genç kadın, yavrularına kavuşma heyecanıyla kapıdan girdiği anda, hayatını paylaştığı adamın bıçaklı saldırısına uğradı. Çocuklarının gözü önünde defalarca bıçaklanan Songül, anne şefkatiyle uzandığı o evde can verdi.

Bir kadının en masum duygusu olan evlat sevgisi, gözü dönmüş bir katilin en vahşi silahına dönüştü...

KATİL SUÇ MAKİNESİ

Cinayetin ardından kaçan Selami Aktekin’in 9 ayrı suç kaydı olduğu ve buna rağmen sokaklarda olduğu gerçeği, toplumun vicdanını bir kez daha yaraladı.

Şimdi iki çocuk hem annesiz hem de babasız kaldı; biri toprağa, diğeri ise karanlık bir firara gitti.

Polis, bu kanlı pusuyu kuran zanlıyı yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Kadın katilinin akrabası da katil

Mersin’de eşi Seher Aktekin’i katleden Bekir Aktekin’in yargılanmasında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Songül Aktekin’i pusu kurarak öldüren Selami Aktekin’in akrabası olan sanığın, eşini öldürdüğünde Seher’in iki haftalık hamile olduğu belirlendi. Savcı, çocuklarının gözü önünde cinayet işleyen sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.