Mutfakta sıkça kullanılan sirke, lahana haşlarken de tercih edilen pratik yöntemler arasında yer alıyor. Üstelik bu yöntemi uygulamak için yalnızca az miktarda sirke yeterli oluyor.

HAŞLAMA SUYUNA BİR KAŞIK SİRKE EKLEYİN

Lahananın pişerken yaydığı keskin koku, içerdiği kükürtlü bileşiklerden kaynaklanıyor. Özellikle uzun süre kaynatıldığında bu bileşiklerin açığa çıkmasıyla koku daha belirgin hale gelebiliyor.

Bu kokuyu hafifletmek için lahana haşlanırken tencereye bir yemek kaşığı sirke eklenebilir. Sirkenin asidik yapısı, kokuya neden olan bazı bileşiklerin davranışını etkileyebiliyor.

Sirkenin fazla kullanılması lahananın tadını değiştirebileceğinden ölçülü eklenmesi öneriliyor.

PİŞİRME SÜRESİNE DE DİKKAT EDİN

Lahana haşlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise pişirme süresi. Sebzenin gereğinden fazla kaynatılması, hem kokunun yoğunlaşmasına hem de dokusunun aşırı yumuşamasına neden olabiliyor.

Bu nedenle lahanayı yalnızca yumuşayana kadar haşlamak ve mutfağı pişirme sırasında havalandırmak faydalı olabiliyor.

Sirke ekleme yöntemiyle birlikte pişirme süresinin kontrol altında tutulması, lahana hazırlarken mutfakta oluşan keskin kokunun daha az hissedilmesine yardımcı olabiliyor.