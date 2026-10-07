Soğuk günlerde sıcak bir kase çorba, sofraların vazgeçilmezlerinden biri oluyor. Geçmişte evlerde sık sık hazırlanan ancak bugün biraz unutulan tariflerden biri de lahana turşulu fasulye çorbası.

Az sayıda ve kolay bulunan malzemeyle hazırlanan bu doyurucu yemek, özellikle kış aylarında sofraya sıcak ve yoğun bir lezzet getiriyor.

Bir zamanlar evlerde ekonomik ve doyurucu yemekler hazırlamak için kullanılan tariflerden biri olan lahana turşulu fasulye çorbası, fasulye, lahana turşusu ve etin birleşimiyle hazırlanıyor. Yemeğin en önemli özelliklerinden biri ise bekledikçe lezzetinin artması. Bu nedenle bir gün önceden hazırlamak veya ertesi güne bırakmak, lezzetini daha da yoğunlaştırıyor.

Yaklaşık 6 kişilik tarif için gereken malzemeler şöyle:

500 gram kuru fasulye

300-400 gram lahana turşusu

300-400 gram dana füme et veya dana füme kaburga

1 büyük soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1-2 defne yaprağı

Birkaç tane karabiber

Damak zevkine göre tuz

Hazırlığı bir gece önceden başlıyor

Akşamdan kuru fasulyeleri bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyerek bir gece bekletin. Ertesi gün fasulyelerin suyunu süzün, taze su ekleyerek yumuşayana kadar haşlayın.

Dana füme eti de ayrı bir tencerede kısa süre pişirin. Füme et, çorbaya yoğun ve hafif tütsülü bir aroma kazandıracaktır.

Lahana turşusunu tencereye eklemeden önce mutlaka tadına bakın. Çok ekşi veya tuzluysa soğuk suyla kısa süre durulayıp süzebilirsiniz. Daha ekşi ve belirgin bir lahana turşusu aroması istiyorsanız doğrudan kullanabilirsiniz.

Pişen fasulyelerin üzerine lahana turşusunu ve küçük parçalar halinde doğradığınız dana füme eti ekleyin. Defne yaprağı ve birkaç tane karabiberi de tencereye attıktan sonra tüm malzemeleri kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Çorbanın kıvamını artırmak için eski usul yöntem

Yemeğin daha koyu ve yoğun bir kıvam kazanması için geleneksel olarak basit bir kavurma hazırlanıyor.

Bir yemek kaşığı sıvı yağda ince doğranmış soğanı kavurun. Soğanlar yumuşayıp şeffaflaştığında ezilmiş sarımsağı ekleyin. Ardından unu ve tatlı toz kırmızı biberi ilave edip kısa süre karıştırın.

Toz biberi yakmamaya dikkat edin. Hazırladığınız karışımı fasulye ve lahana turşusunun bulunduğu tencereye ekleyin. Çorbayı kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika daha pişirin.

Son aşamada tadına bakarak tuz miktarını ayarlayın. Lahana turşusu ve füme et zaten tuz içerdiği için ekstra tuz eklerken dikkatli olmak gerekiyor.

Un kullanmadan da koyulaştırabilirsiniz

Çorbayı un kullanmadan hazırlamak isteyenler için daha pratik bir yöntem de bulunuyor.

Pişirme işleminin sonlarına doğru tencereden birkaç kaşık fasulye alın ve çatalla iyice ezin. Ezdiğiniz fasulyeleri yeniden tencereye ekleyip karıştırın. Fasulyenin doğal nişastası çorbanın kıvamını artırırken daha yoğun ve kremamsı bir yapı elde edilmesini sağlayacaktır.

Lahana turşulu fasulye çorbasını sıcak olarak, yanında taze ekmekle servis edebilirsiniz, ancak bu tarifin en dikkat çekici özelliklerinden biri ertesi gün ortaya çıkıyor. Bir gece beklediğinde fasulye, lahana turşusu ve etin aromaları birbirine daha fazla karışıyor ve çorbanın lezzeti yoğunlaşıyor.

Bu nedenle büyük bir tencere hazırlayıp ertesi güne de ayırmak, bu eski tarifin hakkını vermenin en iyi yollarından biri.